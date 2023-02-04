В Украине увеличилось количество погибших от боевых действий детей
По состоянию на 4 февраля с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 460 детей, еще 919 получили ранения
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"По состоянию на утро 4 февраля 2023 года более 1379 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 460 детей погибли и более 919 получили ранения разной степени тяжести", - отметили в Офисе.
Больше всего детей пострадали на Донетчине - 443, в Харьковской области - 270, Киевской - 123, Херсонской - 86, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.
Пресс-служба подчеркнула, что данные не окончательны: специалисты работают над их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- Напомним, в Киевской области после деоккупации региона от РФ обнаружены тела 1369 мирных жителей, убитых россиянами, 197 человек еще не удалось идентифицировать, 300 человек пропали без вести
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