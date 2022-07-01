В Украине увеличили минимальный размер алиментов
С ростом прожиточного минимума в Украине увеличился размер ежемесячных выплат на содержание одного из родителей несовершеннолетнего ребенка
Об этом сообщает в фейсбуке Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины .
С сегодняшнего дня, 1 июля, согласно ст. 7 Закона "О Государственном бюджете на 2022 год" увеличен размер прожиточного минимума на одного человека – 2 508 гривен в месяц.
Соответственно вырос размер алиментов для детей до 6 лет – 1 100,50 грн, а для детей от 6 до 18 лет – 1 372,00 грн.
"При этом минимальный рекомендуемый размер алиментов на ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов", - говорится в сообщении.
Сейчас размер прожиточного минимума на детей до 6 лет – 2 201 грн, а от 6 до 18 лет – 2 744 грн.
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