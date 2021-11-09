В Украине увеличили количество профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
В Министерстве здравоохранения увеличили список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна
Об этом сообщили в Минздраве.
Согласно приказу, кроме педагогов и сотрудников органов власти, обязательно должны вакцинироваться работники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83 .
Невакцинированных работников вышеперечисленных учреждений отстранят от работы без сохранения зарплаты. Не подлежат обязательной вакцинации те, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам.
В Минздраве напомнили, что по статье 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и статье 27 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" представители определенных профессий, производств, организаций, чья деятельность может привести к заражению этих работников и распространение ими инфекционных болезней, подлежащих обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих болезней.
- Напомним, с 8 ноября к работе не допускаются невакцинированные педагоги и работники центральных органов исполнительной власти и их территориальные органы, а также местные государственные администрации и их структурные подразделения.
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