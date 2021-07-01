В Украине увеличен минимальный размер алиментов

Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год".



Согласно закону, минимальный размер алиментов с 1 июля составит 2013 грн для детей до 6 лет, и 2510 - для детей от 6 до 18 лет. Рост состоялось в связи с повышением прожиточного минимума в Украине.



Так, гарантированный минимальный размер алиементив составляет 50% от прожиточного минимума. Таким образом, для детей до 6 лет гарантированный минимальный размер алиментов будет составлять 1006,50 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет выплаты будут составлять 1255 грн.

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