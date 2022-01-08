В Украине утилизируют 600 тыс. доз вакцины от коронавируса
Украина передаст на утилизацию 600 тыс. доз вакцины COVID-19
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, сообщает РБК-Украина.
В Минздраве отметили, что Украина передаст на утилизацию около 600 тыс. доз вакцин, которые не пригодны для использования.
"По состоянию на 5 января 2022 года 561 729 доз вакцины AztraZeneca с истекшим сроком годности, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - заявили в Минздраве.
В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 тыс. доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета. Эта партия также признана непригодной для использования.
- Напомним, 26 ноября 2021 года сообщалось, что в Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca по истечении срока годности.
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