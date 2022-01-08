В Украине утилизируют 600 тыс. доз вакцины от коронавируса

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, сообщает РБК-Украина.

В Минздраве отметили, что Украина передаст на утилизацию около 600 тыс. доз вакцин, которые не пригодны для использования.

"По состоянию на 5 января 2022 года 561 729 доз вакцины AztraZeneca с истекшим сроком годности, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - заявили в Минздраве.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 тыс. доз вакцины Pfizer, закупленной за счет государственного бюджета. Эта партия также признана непригодной для использования.