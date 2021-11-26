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В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

26 ноября, 2021 пятница
11:46
Общество AstraZeneca

В Украине утилизируют 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca по истечении срока годности

Об этом рассказал главный санврач Украины в интервью Интерфакс-Украина .

Первым этапом утилизации вакцины есть решение о прекращении ее использования. Затем в каждом вакцинальном пункте производят перерасчет.

По словам Кузина, вакцину доставляют в составы, в национальный состав, заключают договор об утилизации, а затем передают профильной организации, имеющей лицензии.

Он отметил, что утилизировали более 400 тыс. доз AstraZeneca. Регионы уже подсчитали остатки.

По мнению главного санитарного врача Украины, на то, что вакцина не была полностью использована, повлияли мифы о ней и антивакцинаторские настроения.

"Мне кажется, что достаточно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и т.д. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на это , что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий нет», - сказал он.

  • 5 ноября сообщали , что по истечении срока годности 40 тыс. вакцины AstraZeneca утилизируют во Львове.

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