В Украине утилизируют 34 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тыс. доз.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

Также министр заявил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тыс. доз, в которых также истекает срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября.

Ляшко добавил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

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