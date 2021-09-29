В Украине утилизируют 34 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer
МЗ заподозрило нарушение температурного режима при хранении вакцины от коронавируса Pfizer. Поэтому утилизируют 34 тыс. доз
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тыс. доз.
"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.
Также министр заявил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тыс. доз, в которых также истекает срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября.
Ляшко добавил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.
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