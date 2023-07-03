Об этом сообщила Юлия Орлова, гендиректор издательства Vivat, в котором в 2015 году вышла книга Амелиной "Синдром ноября".

"Сейчас у нас осталось 390 экземпляров ее замечательной книги. Раньше она стоила 80 гривен, но я приняла решение повысить цену до 200 гривен, чтобы абсолютно все средства по продаже передать ОО "Нью-Йоркский литературный фестиваль", который Вика основала и каким жила. И чтобы этих денег получилось больше", - написала Орлова.

"Мы потеряли невероятную девочку – талантливую, смелую, сильную духом. Девочку, которая сделала и могла сделать еще так много хорошего для нашей страны. Теперь – это наша работа. Поэтому, друзья, давайте вместе продлим жизнь Нью-Йоркского литературного фестиваля! Ради Вики ", - добавила издатель.

О смерти Виктории Амелиной , писательницы и общественного деятеля родом из Львова, стало известно поздно вечером 2 июля. Женщине было 37 лет, у нее остались муж и сын.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел около 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска, под обстрел попала село Беленькое. В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.

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