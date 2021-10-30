В Украине установлен новый рекорд по количеству вакцинированных в сутки

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек: 232 698 – первую дозу, 84 511 – вторую.

С начала кампании по иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса, как минимум, одной дозой 10 022 976 человек. Две дозы получили 7377032 человек.

Вакциной Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – привито 4 155 362 человека, CoronaVac (Sinovac) – 2 952 715, AstraZeneca/Oxford – 1 304 992, Spikevax (Moderna) – 1 102 048, Covis ) – 20 680.