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В Украине уровень весеннего половодья идет на убыль, в Киеве количество воды в Днепре увеличилось на 8 см

15 мая, 2023 понедельник
12:30
Общество

За последние сутки в украинских областях наблюдался спад уровней весеннего половодья, однако в г. Днепр в столице уровень воды по сравнению с предыдущим днем увеличился на 8 сантиметров

Об этом информирует ГСЧС .

Как известно, в течение апреля и начале мая наблюдалось сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 10 областей (Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская, Запорожская, Черниговская и Житомирская).

Однако за последние сутки наблюдался спад уровней весеннего половодья по всем областям, говорят в ГСЧС.

"Остаются подтопленными 49 домов (Днепропетровская – 37 и Черкасская – 12) и 460 домохозяйств (Запорожская – 250, Черниговская – 80, Днепропетровская – 51, Черкасская – 42, Полтавская – 35 и Киевская – 2)", - говорится в .

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплены 11 тыс. 041 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 11 населенных пунктов Черниговской области.

"Всего за сутки подразделениями ГСЧС: перевезено 6 человек (с начала работ – 5 тыс. 191). К проведению работ и мониторингу привлекалось 3 человека и 3 ед. техники (с начала работ – 1 тыс. 895 чел. и 959 ед. техники) , – говорят в ведомстве.

Киевская городская военная администрация сообщает, что по состоянию на 9:00 15.05.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 262 см (по Балтийской системе высот).

"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 8 см. Никаких негативных последствий этот подъем не несет, угроз для Киева нет", - говорится в сообщении.

Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

Отмечается, что удерживается затопление поймы слоем около 15-20 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Однако промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

  • По состоянию на 12 мая уровень воды реки Днепр в Киеве у моста метро составлял 9 259 см. По сравнению с предыдущими сутками он снизился на 21 сантиметр.
Украина
Киевщина
Волинь
Днепропетровщина
Черниговщина
Ровенщина
ДСНС
Запорожская область
новости Киева
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