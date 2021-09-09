В Украине уровень инфляции держится на уровне 10,2%, - Госстат
Рост цен в Украине в годовом измерении по итогам августа остался на уровне 10,2%
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
После инфляции 0,1% за июль в августе этого года была зафиксирована дефляция 0,2%, что соответствует показателям августа прошлого года.
Базовая инфляция в августе была нулевой. В августе 2020 года зафиксирована базовая инфляция 0,1%, в годовом измерении она снизилась до уровня 7,2%.
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