В Украине упростили процедуру получения "Пакета малыша" и выплаты денежной компенсации
Кабмин упростил механизм предоставления разовой помощи "Пакет малыша" и выплаты денежной компенсации стоимости такой помощи
Об этом заявил премьер-министр Украины на заседании правительства 23 декабря.
"Упростили порядок получения "Пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому порядку отменяется необходимость представления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша". Кроме того, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях, что тоже важно", - сказал он.
По словам премьер-министра, также уточнена процедура обращения за получением денежной компенсации путем подачи заявления в бумажной или электронной форме при получении услуги "єМалятко" и механизм ее назначения.
- Напомним, 17 декабря появилась возможность получать денежную компенсацию за "Пакет малыша" в е-Малятко.
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