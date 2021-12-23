В Украине упростили процедуру получения "Пакета малыша" и выплаты денежной компенсации

Об этом заявил премьер-министр Украины на заседании правительства 23 декабря.



"Упростили порядок получения "Пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому порядку отменяется необходимость представления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша". Кроме того, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях, что тоже важно", - сказал он.



По словам премьер-министра, также уточнена процедура обращения за получением денежной компенсации путем подачи заявления в бумажной или электронной форме при получении услуги "єМалятко" и механизм ее назначения.

Напомним, 17 декабря появилась возможность получать денежную компенсацию за "Пакет малыша" в е-Малятко.