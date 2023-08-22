В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения и потери статуса участника боевых действий, сведя количество нужных документов к одной справке
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
"Внесены изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении.
Мельничук сообщил, что правительство упростило процедуру получения статуса УБД, сократив количество документов, которые рассматривает соответствующая комиссия по этому вопросу. В частности, достаточно предоставить только одну справку о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса.
Также во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее" министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что с 2014 года в Украине уже более 1 млн участников боевых действий. А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна формирует политику ветеранов, несмотря на то, что война продолжается. Для реализации новой ветеранской политики существует пять ключевых элементов.
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