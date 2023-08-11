Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты пилотируемых летательных аппаратов", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, упрощение импорта ускорит восстановление военной техники. Свириденко указала, что теперь ремонтом может заниматься любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.

"Разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах (импорте) которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством. Таким образом, Украина добросовестно выполняет все взятые. на себя международные обязательства", – говорится в сообщении.