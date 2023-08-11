В Украине упростили импорт комплектующих для военной техники. Что изменилось
Правительство в пятницу, 11 августа, упростило процедуру импорта специально предназначенных или модифицированных для военного использования компонентов техники: теперь их можно ввозить без разрешения Государственной службы экспортного контроля
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты пилотируемых летательных аппаратов", – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, упрощение импорта ускорит восстановление военной техники. Свириденко указала, что теперь ремонтом может заниматься любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.
"Разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах (импорте) которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством. Таким образом, Украина добросовестно выполняет все взятые. на себя международные обязательства", – говорится в сообщении.
- 30 марта стало известно, что Кабинет Министров принял постановление , упрощающее ввоз в Украину товаров и комплектующих для беспилотников на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности.
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