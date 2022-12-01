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В Украине упало количество зарегистрированных преступлений после массированного ракетного удара 23 ноября

1 декабря, 2022 четверг
10:09
Криминал

Нацполиция зафиксировала уменьшение количества зарегистрированных преступлений на 16%, неделю с 23 по 30 ноября сравнили с предыдущей

Об этом отчитывается Национальная полиция Украины в телеграммах.

С 23 ноября, даты массированного ракетного обстрела Украины, полиция усилила меры безопасности на улицах и дорогах населенных пунктов. В пресс-службе предоставляют статистику о криминогенной ситуации: количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16%, по сравнению с предыдущей неделей.

Одновременно в полиции сообщают о меньшем количестве сообщений о мошенничестве (на 24%), угоне транспортных средств (на 23%), краже (на 7%) и ограблении (на 3%).

О ситуации с безопасностью на автодорогах НПУ информирует: количество ДТП уменьшилось на 13%; на 22% уменьшилось авария, в которых травмировались люди; на 5% – смертей на дорогах.

  • Напомним, Минэнерго сообщило об улучшении ситуации с энергосистемой на 30 ноября, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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