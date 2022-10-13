Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Алексей Вергизов провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.

Также украинский военный прокомментировал ликвидацию российских лейтенантов Артура Хартуева и Бориса Белонога.

12 октября Анатолий Штефан писал, что украинские защитники уничтожили командира мотострелковой бригады РФ Эдуарда Шандура.

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