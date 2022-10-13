В Украине уничтожили трех российских лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и одного старшего лейтенанта российской армии
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Старший лейтенант Алексей Вергизов провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.
Также украинский военный прокомментировал ликвидацию российских лейтенантов Артура Хартуева и Бориса Белонога.
- 12 октября Анатолий Штефан писал, что украинские защитники уничтожили командира мотострелковой бригады РФ Эдуарда Шандура.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное