Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Холошевский Александр (Монах) из Луганска, с 2014 года в составе РОА. Так называемый старший лейтенант. Предателя догнала карма", - заметил он.

21 октября Анатолий Штефан писал, что на войне России против Украины ликвидировали лейтенанта армии РФ Вячеслава Бондарева и капитана росгвардии СОБР Мурфаза Суатанова.

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