В Украине уничтожили "старшего лейтенанта", перешедшего на сторону РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины ликвидировали так называемого старшего лейтенанта оккупантов Александра Холошевского из Луганска
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Холошевский Александр (Монах) из Луганска, с 2014 года в составе РОА. Так называемый старший лейтенант. Предателя догнала карма", - заметил он.
- 21 октября Анатолий Штефан писал, что на войне России против Украины ликвидировали лейтенанта армии РФ Вячеслава Бондарева и капитана росгвардии СОБР Мурфаза Суатанова.
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