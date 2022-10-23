В Украине уничтожили старшего лейтенанта и лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старшего лейтенанта Ивана Коротковских и лейтенанта Руслана Джолдошева
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Старшего лейтенанта Ивана Коротковских успешно демобилизовали", - отметил он.
Так же военный прокомментировал ликвидацию лейтенанта российской армии Руслана Джолдошева.
- 22 октября Анатолий Штефан писал, что на войне против Украины ликвидировали так называемого старшего лейтенанта оккупантов Александра Холошевского из Луганска.
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