Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Старшего лейтенанта Ивана Коротковских успешно демобилизовали", - отметил он.

Так же военный прокомментировал ликвидацию лейтенанта российской армии Руслана Джолдошева.

22 октября Анатолий Штефан писал, что на войне против Украины ликвидировали так называемого старшего лейтенанта оккупантов Александра Холошевского из Луганска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb