В Украине уничтожили российского военного летчика первого звена, - офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины ликвидировали российского пилота первого звена на вертолете Ка-52 Павла Хребта
Об этом написал в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Старший лейтенант, летчик первого звена 1 вертолетной эскадрильи на Ка-52 Павел Хребет из Саратова успешно демобилизован", - подчеркнул он.
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