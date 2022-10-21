Об этом написал в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Старший лейтенант, летчик первого звена 1 вертолетной эскадрильи на Ка-52 Павел Хребет из Саратова успешно демобилизован", - подчеркнул он.

20 октября Анатолий Штефан сообщил, что в Украине уничтожили российский танковый экипаж "Горький": двух оккупантов ликвидировали, судьба третьего неизвестна.

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