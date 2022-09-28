Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Лейтенант Яковлев Павел, старший лейтенант Тишков Андрей, старший лейтенант Корякин Дмитрий, капитан Григоренко Евгений, капитан Афонин Андрей, майор Борисенко Сергей успешно провели операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

27 сентября военный писал, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали старшего лейтенанта российской армии Артема Иванова.

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