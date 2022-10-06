Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

"Лейтенант Роман Лыков успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул украинский военный.

5 октября Анатолий Штефан писал, что в Украине ликвидировали подполковника и майора российской армии на пенсии Александра Фомичева и Виталия Данчина.

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