В Украине уничтожили лейтенанта армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали лейтенанта российской армии Романа Лыкова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Лейтенант Роман Лыков успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул украинский военный.
- 5 октября Анатолий Штефан писал, что в Украине ликвидировали подполковника и майора российской армии на пенсии Александра Фомичева и Виталия Данчина.
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