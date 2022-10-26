В Украине уничтожили комбата, подполковника и нескольких лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне против Украины ликвидировали российских комбата, подполковника, двух старших лейтенантов и трех лейтенантов
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Командир батальона подполковник Сергей Михайлов успешно демобилизован", - заметил военный.
Аналогично Анатолий Штефан рассказал о ликвидации российских подполковников полиции Сергея Жидко, старшего лейтенанта ОМОН Валерия Фадеева, старшего лейтенанта Владимира Филина, лейтенантов Александра Бовдуя и лейтенанта Владислава Темгеневского.
- 23 октября офицер ВСУ сообщил, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старшего лейтенанта Ивана Коротковских и лейтенанта Руслана Джолдошева.
- Также в Украине уничтожен командир разведгруппы оккупантов старшего лейтенанта армии РФ Андрей Рогов.
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