Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Командир батальона подполковник Сергей Михайлов успешно демобилизован", - заметил военный.

Аналогично Анатолий Штефан рассказал о ликвидации российских подполковников полиции Сергея Жидко, старшего лейтенанта ОМОН Валерия Фадеева, старшего лейтенанта Владимира Филина, лейтенантов Александра Бовдуя и лейтенанта Владислава Темгеневского.

23 октября офицер ВСУ сообщил, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старшего лейтенанта Ивана Коротковских и лейтенанта Руслана Джолдошева.

Также в Украине уничтожен командир разведгруппы оккупантов старшего лейтенанта армии РФ Андрей Рогов.

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