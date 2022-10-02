Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Командир роты орков (звание?) Иван Головач успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

1 октября военный написал, что на войне России против Украины уничтожили двух российских лейтенантов.

Также на войне РФ против Украины был ликвидирован полковник российской армии Алексей Харечко.

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