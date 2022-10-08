Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Командир дивизиона подполковник Алексей Кондрашов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

7 октября военный сообщил, что на войне России против Украины был ликвидирован капитан третьего ранга Алексей Кучеров.

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