В Украине уничтожили капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны России против Украины ликвидировали капитана третьего ранга Алексея Кучерова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Капитан 3 ранга Алексей Кучеров успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.
- 7 октября в Украине также был уничтожен капитан пограничных войск ФСБ Алексей Корнилов.
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