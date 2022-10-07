Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Капитан 3 ранга Алексей Кучеров успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.

7 октября в Украине также был уничтожен капитан пограничных войск ФСБ Алексей Корнилов.