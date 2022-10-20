В Украине уничтожили двух старших лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали старших лейтенантов российской армии Михаила Кузьмина и Игоря Степина
Об этом написал в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Старший лейтенант Игорь Степин успешно демобилизован", - заметил он.
Также военный прокомментировал ликвидацию старшего лейтенанта Михаила Кузьмина.
- 18 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старших лейтенантов Ивана Кабанова и Андрея Машошина.
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