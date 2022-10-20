Об этом написал в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Старший лейтенант Игорь Степин успешно демобилизован", - заметил он.

Также военный прокомментировал ликвидацию старшего лейтенанта Михаила Кузьмина.

18 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старших лейтенантов Ивана Кабанова и Андрея Машошина.

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