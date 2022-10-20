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В Украине уничтожили двух старших лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан

20 октября, 2022 четверг
06:51
война с Россией

На войне РФ против Украины ликвидировали старших лейтенантов российской армии Михаила Кузьмина и Игоря Степина

Об этом написал в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Старший лейтенант Игорь Степин успешно демобилизован", - заметил он.

Также военный прокомментировал ликвидацию старшего лейтенанта Михаила Кузьмина.

  • 18 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старших лейтенантов Ивана Кабанова и Андрея Машошина.

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