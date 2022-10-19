В Украине уничтожили двух российских старших лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали лейтенантов российской армии Ивана Кабанова и Андрея Машошина
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Старший лейтенант Иван Кабанов успешно демобилизован. Старший лейтенант Андрей Машошин успешно демобилизован", - отметил он.
- 12 октября Анатолий Штефан сообщил о ликвидации старшего лейтенанта и двух лейтенантов армии РФ.
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