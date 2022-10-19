Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Старший лейтенант Иван Кабанов успешно демобилизован. Старший лейтенант Андрей Машошин успешно демобилизован", - отметил он.

12 октября Анатолий Штефан сообщил о ликвидации старшего лейтенанта и двух лейтенантов армии РФ.

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