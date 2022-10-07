В Украине уничтожили двух лейтенантов армии РФ, - Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали лейтенантов российской армии Артема Бернгардта и Никиту Елишева
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме .
"Лейтенант Артем Бернгардт 30.07 получил погоны и уже 26.09 успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
Позже военный сообщил в телеграмме о ликвидации еще одного российского лейтенанта - Никита Елишева, уничтоженного через два месяца после получения погон.
- 6 октября Анатолий Штефан написал, что на войне против Украины ликвидировали командира роты российских снайперов старшего лейтенанта Хачатура Матевосяна.
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