Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграмме .

"Лейтенант Артем Бернгардт 30.07 получил погоны и уже 26.09 успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

Позже военный сообщил в телеграмме о ликвидации еще одного российского лейтенанта - Никита Елишева, уничтоженного через два месяца после получения погон.

6 октября Анатолий Штефан написал, что на войне против Украины ликвидировали командира роты российских снайперов старшего лейтенанта Хачатура Матевосяна.

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