Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 27400 человек (+200 в сутки),

танков ‒ 1220 единиц (+2),

боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24),

артиллерийских систем – 555 (+4),

реактивных систем залпового огня – 195 (+0),

средства противовоздушной обороны – 89 (+1),

самолеты – 200 (+0),

вертолеты – 164 (+1),

беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 416 (+5),

крылатые ракеты – 95 (+0),

корабли и катера - 13(+0),

автомобильная техника и автоцистерны - 2087 (+28),

специальная техника – 42 (+0).

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

По состоянию на 14 мая россияне потеряли 1218 танков, 2934 боевых бронированных машин, 200 самолетов и 27200 военных убитыми.

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