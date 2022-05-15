В Украине уничтожены 27 400 оккупантов, 1220 танков и 200 самолетов врага, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 27 400 человек погибшими, 2958 боевых бронированных машин, 1200 танков и 200 самолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 мая ориентировочно составили:
личного состава – около 27400 человек (+200 в сутки),
танков ‒ 1220 единиц (+2),
боевых бронированных машин ‒ 2958 (+24),
артиллерийских систем – 555 (+4),
реактивных систем залпового огня – 195 (+0),
средства противовоздушной обороны – 89 (+1),
самолеты – 200 (+0),
вертолеты – 164 (+1),
беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 416 (+5),
крылатые ракеты – 95 (+0),
корабли и катера - 13(+0),
автомобильная техника и автоцистерны - 2087 (+28),
специальная техника – 42 (+0).
В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
- По состоянию на 14 мая россияне потеряли 1218 танков, 2934 боевых бронированных машин, 200 самолетов и 27200 военных убитыми.
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