В Украине уничтожен российский танковый экипаж "Горький", - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали двух российских танкистов-добровольцев, судьба еще одного неизвестна
Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Танковый экипаж с кликухой "Горький" успешно демобилизовался и стал "Экипаж - 200". Хотя один еще где-то заблудился под землей и домой правильно не приехал", - заметил он.
- 20 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны России против Украины ликвидировали майоров армии РФ Сергея Клименко и Сергея Плахотника.
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