Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Танковый экипаж с кликухой "Горький" успешно демобилизовался и стал "Экипаж - 200". Хотя один еще где-то заблудился под землей и домой правильно не приехал", - заметил он.

20 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны России против Украины ликвидировали майоров армии РФ Сергея Клименко и Сергея Плахотника.

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