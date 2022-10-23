В Украине уничтожен командир российской разведгруппы, - офицер ВСУ Штефан
На войне РФ против Украины ликвидировали командира разведгруппы оккупантов старшего лейтенанта армии РФ Андрея Рогова
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .
"Командир разведывательной группы старший лейтенант Андрей Рогов успешно демобилизован", – отметил военный.
- 23 октября он также сообщил, что в ходе войны РФ против Украины ликвидировали российских старшего лейтенанта Ивана Коротковских и лейтенанта Руслана Джолдошева.
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