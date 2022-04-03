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В Украине уничтожен командир кадыровцев Руслан Азизов

3 апреля, 2022 воскресенье
22:00
война с Россией

По предварительной информации, Силы обороны Украины уничтожили Руслана Азизова

Об этом сообщил в своем Телеграмме оппозиционный чеченский блоггер Хасан Халитов.

Халитов опубликовал перехват телефонного разговора одного из кадыровцев, сообщившего родственнице об уничтожении Азизова.

"Кадыровские рабы подтверждают смерть командира Руслана Азизова по прозвищу "Стрингер", говорят, что им дышать не дают, что их жестко обстреливают, они устали напуганы хотят домой", - отмечает Хасан Халитов.

Где конкретно ликвидировали пособника Кадырова — неизвестно.

Заметим, что Азизов ранее воевал против украинских войск на Донбассе, был командиром бандформирования "Смерть", состоявшего из кадыровцев.

Хасан Халитов – оппозиционный чеченский блоггер, скрывающийся в Европе. Враг главы Чечни Рамзана Кадырова.

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