В Украине уничтожен капитан российской армии, - офицер ВСУ Штефан
На войне в Украине ликвидировали капитана российской армии Руслана "Шайтана" Бевзенко
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Капитан Руслан Бевзенко "Шайтан" успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.
- 5 октября офицер сообщил, что в Украине ликвидирован майор армии захватчиков Сергей Попов.
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