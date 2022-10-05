Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

"Капитан Руслан Бевзенко "Шайтан" успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.

5 октября офицер сообщил, что в Украине ликвидирован майор армии захватчиков Сергей Попов.