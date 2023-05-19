В Украине уменьшилось производство электроэнергии: в Укрэнерго призвали экономить
В Украине уменьшились объемы производства электроэнергии из-за совокупности определенных факторов. Пока электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономить
Об этом сообщает УкрЭнерго.
В компании сообщили, что очередная ночная атака россиян ракетами и дронами не привела к повреждениям магистральных сетей. Однако днем обстрелами были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из электростанций на востоке.
"В результате обстрелов врага также повреждения испытывают и распределительные сети в прифронтовых и пограничных областях. Продолжается их восстановление. В то же время продолжается ремонтная кампания на ряде атомных и тепловых электростанций", - отметили в ведомстве.
Отмечено, что из-за совокупности этих факторов уменьшился объем производства электроэнергии. Пока ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии.
"Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Выключив несколько электроприборов или используя их не в период вечернего пика, вы поможете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - говорится в сообщении.
В ночные и дневные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину сегодня отсутствует.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что благодаря экспорту электроэнергии Украина накопит ресурсы на подготовку к новому отопительному сезону.
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