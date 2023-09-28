В Украине уменьшается количество тех, кто считает, что страна двигается в правильном направлении, - опрос

Об этом говорится в исследовании Социологической группы Рейтинг .

Исследование показало, что 61% опрошенных в Украине считают, что страна идет в правильном направлении. Однако 23% опрошенных имеют противоположное мнение, а 16% не смогли определиться.

"Сейчас наблюдается уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает преобладать оценка направления как правильного", - говорится в материале.

Фото: Рейтинг

Однако во всех регионах и среди всех возрастов доминирует положительная оценка направления развития страны. В частности, в восточных регионах 65% считает, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, в то же время меньше всего - на западе, там 58%. В направлении сомневаются также больше в западных областях.

Молодежь больше всего поддерживает дела страны – 64% опрошенных, а люди среднего возраста 36-50 лет всего 57%.

Фото: Рейтинг

Аудитория исследования включала украинцев в возрасте 18 лет и старше всех областей страны, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донетчины, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи. Выборочная совокупность составляла 1000 респондентов. Опрос проводился по методу CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3.1%.

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября 2023 года.