В Украине уменьшается количество тех, кто считает, что страна двигается в правильном направлении, - опрос
Согласно исследованию, 61% опрошенных в Украине считают, что страна идет в правильном направлении. Однако наблюдается уменьшение количества разделяющих это мнение
Об этом говорится в исследовании Социологической группы Рейтинг .
Исследование показало, что 61% опрошенных в Украине считают, что страна идет в правильном направлении. Однако 23% опрошенных имеют противоположное мнение, а 16% не смогли определиться.
"Сейчас наблюдается уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает преобладать оценка направления как правильного", - говорится в материале.
Фото: Рейтинг
Однако во всех регионах и среди всех возрастов доминирует положительная оценка направления развития страны. В частности, в восточных регионах 65% считает, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, в то же время меньше всего - на западе, там 58%. В направлении сомневаются также больше в западных областях.
Молодежь больше всего поддерживает дела страны – 64% опрошенных, а люди среднего возраста 36-50 лет всего 57%.
Фото: Рейтинг
Аудитория исследования включала украинцев в возрасте 18 лет и старше всех областей страны, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донетчины, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи. Выборочная совокупность составляла 1000 респондентов. Опрос проводился по методу CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3.1%.
Исследование проводилось с 5 по 7 сентября 2023 года.
- По результатам предварительного опроса, чаще всего патриотические действия считают помощью Украине финансово и общение на языке. Лишь треть считают – военную службу на фронте.
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