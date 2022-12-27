Об этом на заседании правительства 27 декабря заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков по восстановлению поврежденного оборудования, снижению потребления в выходной день и отсутствию морозной погоды", - сказал он и отметил, что во вторник после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций

Вместе с тем, отметил Шмыгаль, в Украине действует алгоритм приоритетности заживления, согласно которому в первую очередь электричество предоставляется объектам критической инфраструктуры.

"Продолжается процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. На первом месте - критическая инфраструктура, на втором - ВПК, на третьем - важные производства, на четвертом - жилищный фонд", - сказал премьер.

В то же время, для быстрого восстановления энергосистемы правительство приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередачи и подстанций.

"На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов", - подчеркнул Шмыгаль.

26 декабря украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго.

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