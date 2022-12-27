В Украине уменьшается количество аварийных отключений, действует алгоритм приоритетности заживления потребителей, - Шмыгаль
Энергетическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется, уменьшается количество аварийных отключений и Новый год все украинцы могут встретить со светом
Об этом на заседании правительства 27 декабря заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
"Уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков по восстановлению поврежденного оборудования, снижению потребления в выходной день и отсутствию морозной погоды", - сказал он и отметил, что во вторник после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций
Вместе с тем, отметил Шмыгаль, в Украине действует алгоритм приоритетности заживления, согласно которому в первую очередь электричество предоставляется объектам критической инфраструктуры.
"Продолжается процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности заживления потребителей. На первом месте - критическая инфраструктура, на втором - ВПК, на третьем - важные производства, на четвертом - жилищный фонд", - сказал премьер.
В то же время, для быстрого восстановления энергосистемы правительство приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередачи и подстанций.
"На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов", - подчеркнул Шмыгаль.
- 26 декабря украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго.
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