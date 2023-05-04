Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 35 943,2 млн дол. США. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года).

В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

Как отметили в НБУ, такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.

"Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.