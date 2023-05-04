В Украине улучшилась ситуация на валютном рынке: в НБУ назвали причину
Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. В апреле резервы выросли на 13%
Об этом сообщает НБУ.
Отмечается, что на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 35 943,2 млн дол. США. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года).
В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.
Как отметили в НБУ, такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.
"Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.
- Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 2,0%, а размер международных резервов страны до конца 2023 года видит на уровне $34,5 млрд.
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