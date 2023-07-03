Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной .

"По информации областных, Киевской городской военных администраций, по состоянию на середину июня 2023 года к образовательному процессу в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса объектами фонда защитных сооружений гражданской защиты готовы 19 125 объектов (зданий) учебных заведений, что составляет 67,81% от общего количества таких объектов и позволяет обеспечить укрытие 4652,41 тыс. участников образовательного процесса (56,28%) в них", - сказал глава МОН.

Он подчеркнул, что укрытие является неотъемлемой составляющей учебного процесса. Школы, не имеющие укрытий, учатся онлайн.

Ситуация с укрытиями в Украине

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, на котором поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.

12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.

23 июня на заседании СНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это действие в действие.