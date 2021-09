В Украине удержатся заморозки и солнечная погода, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Новая неделя началась в Украине острым, свежим, даже холодным, воздухом.

"Температура была низкой уже минувшей ночью, много где приближалась к нулю, поэтому, разумеется, наблюдались заморозки. В ближайшие ночи на вторник, такая же картинка термическая задержится, однако днем начнет окружающей среды понемногу прогреваться", - сообщила она.

В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается + 15 ° C ... + 20 ° C, на Закарпатье и на юге до + 23 ° C.





Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды, 8 сентября, станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем.

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Да, сейчас как раз в нас первое "бабье лето". Оно, как правило, длится с конца августа, от Пречистой, до ориентировочно, 11 сентября.

"Антициклон, сухо, паутинка летает (в лесу, в парках летает, вплоть ого), слабый ветер, звездная ночь, солнечный день", - отметила синоптик.

В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечно погодой.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается + 3 ° C ... + 6 ° C, в окрестностях до заморозков на почве, днем предполагается до + 18 ° C.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20 ° C и при + 20 ° C, дожди маловероятны.

"Эта неделя обещает роскошную погоду", - добавила Диденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb