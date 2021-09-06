В Украине удержатся заморозки и солнечная погода, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 7 сентября придет антициклон Hermelinde: будет солнечная, но прохладная погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Новая неделя началась в Украине острым, свежим, даже холодным, воздухом.
"Температура была низкой уже минувшей ночью, много где приближалась к нулю, поэтому, разумеется, наблюдались заморозки. В ближайшие ночи на вторник, такая же картинка термическая задержится, однако днем начнет окружающей среды понемногу прогреваться", - сообщила она.
В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается + 15 ° C ... + 20 ° C, на Закарпатье и на юге до + 23 ° C.
Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды, 8 сентября, станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем.
Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.
Да, сейчас как раз в нас первое "бабье лето". Оно, как правило, длится с конца августа, от Пречистой, до ориентировочно, 11 сентября.
"Антициклон, сухо, паутинка летает (в лесу, в парках летает, вплоть ого), слабый ветер, звездная ночь, солнечный день", - отметила синоптик.
В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечно погодой.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается + 3 ° C ... + 6 ° C, в окрестностях до заморозков на почве, днем предполагается до + 18 ° C.
В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20 ° C и при + 20 ° C, дожди маловероятны.
"Эта неделя обещает роскошную погоду", - добавила Диденко.
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