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В Украине ударят морозы: ожидается -8°C, - синоптик Наталья Диденко
В ночь на 10 ноября в Украине ударят морозы
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ночь на 10 ноября на большинство областей Украины упадет мороз, – сообщила она.
Ожидается -2°C…-8°C.
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