В Украине убиты по меньшей мере 549 мирных жителей с начала полномасштабного вторжения РФ, - ООН

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Управление ООН по правам человека, информирует Еспресо.TV

По данным, опубликованным в четверг, 10 марта, с начала российского вторжения в Украину были убиты по меньшей мере 549 мирных жителей, ранены 957 человек, однако ООН считает, что реальные цифры "значительно выше", особенно в районах, где до сих пор продолжаются военные столкновения.

"Получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – говорится в заявлении.

Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не входят в вышеуказанную статистику.

Напомним, в ООН также заявляют, что в ближайшие дни число беженцев из Украины может составить 4 млн.

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