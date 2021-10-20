В Украине у 10% работников пищеблоков садов и школ обнаружили стафилококк, - МЗ
В школах и детсадах Украины провели внезапные проверки работников пищеблоков на предмет золотистого стафилококка и обнаружили, что каждый десятый работник является носителем бактерии
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"11 октября региональные Центры контроля и профилактики болезней МЗ Украины начали внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка", - говорится в сообщении.
Такие проверки прошли в 3002 учреждениях, а в целом уже обследовали 9117 человек.
Так, в ходе внезапных проверок у 940 работников пищеблоков обнаружили стафилококк (10% от общего количества проверенных).
Стафилококк выявлен:
- детсады - 422 человека;
- школы - 455 человек;
- оздоровительные учреждения - 3 человека;
- интернаты - 55 человек;
- другие учреждения - 5 человек.
Также результаты проверки еще 2283 человек пока ожидаются.
"Обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - говорится в сообщении.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внезапные обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка по всей территории Украины после массового отравления в школе Хмельницкого.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.15
Покупка 26.15Продажа 26.38
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное