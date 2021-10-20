В Украине у 10% работников пищеблоков садов и школ обнаружили стафилококк, - МЗ

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"11 октября региональные Центры контроля и профилактики болезней МЗ Украины начали внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка", - говорится в сообщении.

Такие проверки прошли в 3002 учреждениях, а в целом уже обследовали 9117 человек.

Так, в ходе внезапных проверок у 940 работников пищеблоков обнаружили стафилококк (10% от общего количества проверенных).

Стафилококк выявлен:

детсады - 422 человека;

школы - 455 человек;

оздоровительные учреждения - 3 человека;

интернаты - 55 человек;

другие учреждения - 5 человек.

Также результаты проверки еще 2283 человек пока ожидаются.

"Обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внезапные обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка по всей территории Украины после массового отравления в школе Хмельницкого.

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