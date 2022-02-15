В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
Рада приняла законопроект, позволяющий тяжелобольным получать лечение препаратами, находящимися на стадии тестирования, на безвозмездной основе
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
“Механизм "лекарства из сочувствия" (compassionate use) предполагает обеспечение тяжелобольных пациентов лекарственными средствами, находящимися на стадии клинических испытаний, безвозмездно. Пациенты, для которых эти препараты могут стать ключевыми в лечении, могут воспользоваться этим шансом”, - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Закон снизит стоимость лечения тяжелобольных пациентов для государства, уменьшит нагрузку на систему здравоохранения по обеспечению тяжелобольных пациентов лечением. Также он призван обеспечить формирование действенных и эффективных механизмов регулирования отношений по программам предоставления лекарства.
Препарат по механизму "лекарство из сочувствия" разрешается использовать в случаях, если: в стране отсутствует альтернативный препарат для лечения больного; пациент находится в тяжелом состоянии или есть угроза жизни; лекарства прошли по меньшей мере первую фазу клинических испытаний в США, странах Европейской экономической зоны, Австралии, Канаде, Японии, Великобритании и Швейцарской Конфедерации.
Также механизм можно использовать, если производитель берет на себя ответственность за применение препарата - предоставляет данные с обоснованием целесообразности проведения лечения; пациент дает письменное согласие, подтверждающее осознание им того факта, что препарат не прошел все стадии испытаний, и соглашается на прием лекарства; в случаях, если Минздрав утвердил программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированному лекарству; решение о применении медпрепарата согласовал врач.
- Напомним, 11 февраля Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты.
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