В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



“Механизм "лекарства из сочувствия" (compassionate use) предполагает обеспечение тяжелобольных пациентов лекарственными средствами, находящимися на стадии клинических испытаний, безвозмездно. Пациенты, для которых эти препараты могут стать ключевыми в лечении, могут воспользоваться этим шансом”, - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.



Закон снизит стоимость лечения тяжелобольных пациентов для государства, уменьшит нагрузку на систему здравоохранения по обеспечению тяжелобольных пациентов лечением. Также он призван обеспечить формирование действенных и эффективных механизмов регулирования отношений по программам предоставления лекарства.



Препарат по механизму "лекарство из сочувствия" разрешается использовать в случаях, если: в стране отсутствует альтернативный препарат для лечения больного; пациент находится в тяжелом состоянии или есть угроза жизни; лекарства прошли по меньшей мере первую фазу клинических испытаний в США, странах Европейской экономической зоны, Австралии, Канаде, Японии, Великобритании и Швейцарской Конфедерации.



Также механизм можно использовать, если производитель берет на себя ответственность за применение препарата - предоставляет данные с обоснованием целесообразности проведения лечения; пациент дает письменное согласие, подтверждающее осознание им того факта, что препарат не прошел все стадии испытаний, и соглашается на прием лекарства; в случаях, если Минздрав утвердил программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированному лекарству; решение о применении медпрепарата согласовал врач.

Напомним, 11 февраля Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты.