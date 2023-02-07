В Украине циркулируют 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон"

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью на ютуб-канале UNICEF Ukraine.

"Сейчас в Украине циркулируют 12 подтипов штамма Омикрон. Это абсолютно характерная картина, как и для любой страны Европы", - сказал он.

Кроме того, Кузин также добавил, что люди обращаются к врачу с симптомами Covid-19 преимущественно только в случае крайней необходимости. Госпитализация на уровне 2,5 тыс. случаев в течение прошлой недели и в целом заняты 5-7% от общего количества коек, выделенных для борьбы с Covid-19. Кузин отметил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине пока стабильная, однако ожидается рост в конце февраля.

Он также напомнил, что в Украине две недели назад зафиксировали первый случай заражения новым видом ковида - подвариантом доминирующего ныне штамма "Омикрон", который получил название "Кракен" или XBB.1.5, которы циркулирует в США и Европе и способен быстро распространяться, но не тяжелее в течении заболеваемости по сравнению с другими подтипами.

Кузин также заверил, что вакцин против ковида в Украине достаточно как на общенациональном, так и региональном уровнях.