В Украине циркулируют 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон"
В Украине циркулируют 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон": ситуация с заболеваемостью стабильна
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью на ютуб-канале UNICEF Ukraine.
"Сейчас в Украине циркулируют 12 подтипов штамма Омикрон. Это абсолютно характерная картина, как и для любой страны Европы", - сказал он.
Кроме того, Кузин также добавил, что люди обращаются к врачу с симптомами Covid-19 преимущественно только в случае крайней необходимости. Госпитализация на уровне 2,5 тыс. случаев в течение прошлой недели и в целом заняты 5-7% от общего количества коек, выделенных для борьбы с Covid-19. Кузин отметил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине пока стабильная, однако ожидается рост в конце февраля.
Он также напомнил, что в Украине две недели назад зафиксировали первый случай заражения новым видом ковида - подвариантом доминирующего ныне штамма "Омикрон", который получил название "Кракен" или XBB.1.5, которы циркулирует в США и Европе и способен быстро распространяться, но не тяжелее в течении заболеваемости по сравнению с другими подтипами.
Кузин также заверил, что вакцин против ковида в Украине достаточно как на общенациональном, так и региональном уровнях.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.
- Минздрав также информировал, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 обнаружили в 29 странах, однако в Украине случаев пока не зарегистрировано.
- 13 января главный санитарный врач Игорь Кузин проинформировал, что в настоящее время в Украине обнаружено 8 разновидностей COVID-19 штамма "Омикрон", однако появление нового штамма не наблюдается.
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