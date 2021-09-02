В Украине цены на зерновые будут расти, если это будет происходить на мировом рынке, - эксперт Колесник
Цены не зерновые в Украине будут расти в случае их повышения на международных рынках
Об этом заявила Мария Колесник, заместитель директора компании "ПроАгро групп", в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".
"Если в мире цены на зерновые будут расти, закупочные цены на зерно внутри страны также будут повышаться. Фермеры не будет разграничивать - ему продавать зерно трейдеру или переработчику. Поэтому цена унифицированная, высшая", - сказала Колесник.
По ее словам, ожидается ускорение инфляции. Цены на продовольствие будут расти.
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Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за мошенников, которые покупают зерно за наличные и экспортируют его за границу, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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По состоянию на начало августа этого года экспорт зерновых и зернобобовых в 2021/2022 маркетинговом году достиг 3281 тыс. тонн, что на 42 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минагрополитики.
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