В Украине цены на зерновые будут расти, если это будет происходить на мировом рынке, - эксперт Колесник

Об этом заявила Мария Колесник, заместитель директора компании "ПроАгро групп", в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"Если в мире цены на зерновые будут расти, закупочные цены на зерно внутри страны также будут повышаться. Фермеры не будет разграничивать - ему продавать зерно трейдеру или переработчику. Поэтому цена унифицированная, высшая", - сказала Колесник.

По ее словам, ожидается ускорение инфляции. Цены на продовольствие будут расти.

Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за мошенников, которые покупают зерно за наличные и экспортируют его за границу, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По состоянию на начало августа этого года экспорт зерновых и зернобобовых в 2021/2022 маркетинговом году достиг 3281 тыс. тонн, что на 42 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минагрополитики.



