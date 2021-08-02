В Украине цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимума

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по состоянию на 2 августа достигла 2 578,5 грн за МВт-час.



Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", пишет УНИАН.



Таким образом, на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 21,6%.



При этом в июле этот показатель не превышал 1 736 грн за МВт-час.



Средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Орловский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 1 719,5 грн за МВт-час. К периоду поставки на 1 августа цена выросла на 3,5%.



Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.



30 июля цены были повышены: для ночной зоны (с 23:00 до 07:00) - с 1 243,71 до 2 000 грн за МВт-ч, для дневной зоны (с 07:00 до 23: 00) - с 2 655,99 до 4 000 грн за МВт-час.



Цена на электроэнергию: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конце концов заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия - следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти соглашения проводятся за день до периода покрытия.