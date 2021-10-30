В Украине третьи сутки подряд - по 26 тыс. новых зараженных коронавирусом
В течение пятницы, 29 октября 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 26 198 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Таковы данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 30 октября
Из них детей – 1 643, медработников – 379, передает Еспресо.TV .
Суточный показатель в 26 тыс. новых зараженных, следует отметить, сохраняется уже третьи сутки подряд. Если сегодня (30 октября) сообщается о 26 198 зараженных, то вчера (29 октября) официально говорилось о 26 071, а позавчера (28 октября) – о 26 870.
Кроме того, в течение последних суток:
летальных исходов – 541;
госпитализировано – 5 305 человек;
выздоровели – 9 449 человек.
Абсолютным лидером распространения заболеваемости является город Днепр и Днепропетровская область, где вместе насчитывается 2 280 новых заражений.
В первую пятерку по количеству случаев, как заявляют в Минздраве, также входят:
Одесса и Одесская область - 1 973,
Сумы и Сумщина - 1 612,
Харьков и Харьковщина - 1455.
Также более 1 тыс. зараженных имеют г. Киев, Запорожская, Львовская, Житомирская, Хмельницкая, Донецкая, Полтавская и Херсонская области.
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