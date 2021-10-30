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В Украине третьи сутки подряд - по 26 тыс. новых зараженных коронавирусом

30 октября, 2021 суббота
08:53
Коронавирус

В течение пятницы, 29 октября 2021 года, на подконтрольной Украине территории выявлено 26 198 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Таковы данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 30 октября

Из них детей – 1 643, медработников – 379, передает Еспресо.TV .

Суточный показатель в 26 тыс. новых зараженных, следует отметить, сохраняется уже третьи сутки подряд. Если сегодня (30 октября) сообщается о 26 198 зараженных, то вчера (29 октября) официально говорилось о 26 071, а позавчера (28 октября) – о 26 870.

Кроме того, в течение последних суток:

летальных исходов – 541;

госпитализировано – 5 305 человек;

выздоровели – 9 449 человек.

Абсолютным лидером распространения заболеваемости является город Днепр и Днепропетровская область, где вместе насчитывается 2 280 новых заражений.

В первую пятерку по количеству случаев, как заявляют в Минздраве, также входят:

Одесса и Одесская область - 1 973,

Сумы и Сумщина - 1 612,

Харьков и Харьковщина - 1455.

Также более 1 тыс. зараженных имеют г. Киев, Запорожская, Львовская, Житомирская, Хмельницкая, Донецкая, Полтавская и Херсонская области.



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