В Украине третьи сутки подряд - по 26 тыс. новых зараженных коронавирусом

Из них детей – 1 643, медработников – 379, передает Еспресо.TV .



Суточный показатель в 26 тыс. новых зараженных, следует отметить, сохраняется уже третьи сутки подряд. Если сегодня (30 октября) сообщается о 26 198 зараженных, то вчера (29 октября) официально говорилось о 26 071, а позавчера (28 октября) – о 26 870.



Кроме того, в течение последних суток:



летальных исходов – 541;



госпитализировано – 5 305 человек;



выздоровели – 9 449 человек.



Абсолютным лидером распространения заболеваемости является город Днепр и Днепропетровская область, где вместе насчитывается 2 280 новых заражений.



В первую пятерку по количеству случаев, как заявляют в Минздраве, также входят:



Одесса и Одесская область - 1 973,



Сумы и Сумщина - 1 612,



Харьков и Харьковщина - 1455.



Также более 1 тыс. зараженных имеют г. Киев, Запорожская, Львовская, Житомирская, Хмельницкая, Донецкая, Полтавская и Херсонская области.





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