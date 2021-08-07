В Украине третьи сутки подряд фиксируют более 1000 случаев COVID-19
В течение суток, 6 августа, в Украине лабораторно подтверждены 1054 новых случая коронавируса
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализированы 534 человека, зафиксировано 20 летальных случаев, выздоровели - 1393 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Более 1000 новых случаев COVID-19 в Украине фиксируются третьи сутки подряд.
- Напомним, 5 августа в Украине был зафиксирован 1081 новый подтвержденный случай COVID-19
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