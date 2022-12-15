Об этом сообщает Bloomberg .

"Производители столкнулись с рядом препятствий: рекордное количество осенних осадков заилило поля. Война повлияла на то, сколько фермеры могут получить за свои товары. А удары по инфраструктуре страны ограничили электроэнергию, необходимую для сушки размокшего зерна", - пишет издание.

Журналисты напомнили, что Украина остается четвертым по величине экспортером кукурузы, даже несмотря на войну. Зерно еще можно будет собрать весной, однако его качество упадет, отмечает СМИ.

Сбор урожая проходит "рекордно медленно", отмечают аналитики. По данным правительства, которые приводит Bloomberg, 34% зерна остается неубранным.

По словам экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моники Тотовой, из-за дождливой погоды также возникла необходимость просушки зерна, прежде чем его можно будет должным образом хранить. Это сложно – и стало дороже – поскольку российские атаки на украинскую инфраструктуру вызвали отключение электроэнергии по всей стране, что затруднило бесперебойную работу сельскохозяйственных объектов.

Войска РФ в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, в результате чего остановил работу порт Одесса, из которого экспортируют украинское зерно.

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