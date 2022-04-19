В Украине треть полей непригодна для посева из-за войны, - ООН

Об этом сообщили в твиттере Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Более 30% сельскохозяйственных полей (Украина, - ред.) не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России", - говорится. в сообщении.

Ранее в правительстве сообщили, что посевная кампания стартовала во всех украинских областях, кроме Луганской, а прогнозируемые площади посева в этом году сократятся на четверть. Впоследствии президент Зеленский заявил, что посевная стартовала и в Луганской области.

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